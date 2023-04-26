В Новосибирск с визитом прибыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко

Премьер Белоруссии прибыл в Новосибирск с рабочим визитом.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В среду, 26 апреля в Новосибирск с рабочим визитом прибыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Информация об этом появилась в посольстве Республики Беларусь в РФ.
— В составе правительственной делегации Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой. 27 апреля Роман Головченко встретится с губернатором НСО Андреем Травниковым, — сообщили в ведомстве.
Кроме этого, премьер посетит два завода и возложит цветы к монументу Славы вместе с губернатором Травниковым. Гость посмотрит и на белорусскую ярмарку.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в городе перекрыли дороги на площадях Труда, Энергетиков и на проспекте Димитрова.
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