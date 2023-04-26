В Новосибирске перекрыли дороги на площадях Труда, Энергетиков и на проспекте Димитрова

В Новосибирске перекрыли дороги на площадях Труда, Энергетиков, а также на проспекте Димитрова. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 26 апреля в Новосибирске перекрыли дороги на площадях Труда, Энергетиков, а также на проспекте Димитрова. Об этом пишут в соцсетях. Огромный затор видно и в 2GIS. Некоторые люди предполагают, что такие меры связаны с визитом в Новосибирск премьер-министра Беларуси Романа Головченко.

— Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 26 апреля посетит с рабочим визитом Новосибирск. В составе правительственной делегации Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой. Роман Головченко встретится с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым 27 апреля, — сообщили в Посольстве Республики Беларусь в России.

Кроме этого, иностранный премьер посетит ярмарку белорусских товаров и два завода. Вместе с губернатором Травниковым Головченко возложит цветы к монументу Славы.

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