В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении руководителя развлекательного центра, где гимнастка сломала спину

Девочка сломала спину на пластиковой горке. Фото: предоставлено мамой девочки

В отношении руководителя новосибирского развлекательного центра, где 8-летняя гимнастка сломала спину, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Проверку провела прокуратура Заельцовского района. Сотрудники ведомства выявили ряд нарушений.

Удалось установить, что причинами травмирования девочки стали нарушения ГОСТ, допущенные при эксплуатации инвентаря. За состоянием предметов не следили. Более того, в развлекательном центре использовали изношенные напольные маты в зоне приземления с горки.

Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

− Требования, изложенные в представлении прокурора, удовлетворены, инвентарь, не соответствующий требованиям безопасности, не используется, напольные маты изъяты, − отметили в прокуратуре.

Напомним, школьница съехала с пластиковой горки, не держась за поручни по заданию аниматора. Внезапно она почувствовала острую боль в области спины. Школьницу забрала с праздника мама и на следующий день отвезла на рентген. Диагноз шокировал − множественный перелом позвоночника грудного отдела. Теперь гимнастке придется на два года отказаться от спорта.

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