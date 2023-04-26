Эвакуировали 17 жильцов: в Новосибирске МЧС раскрыли подробности пожара в девятиэтажке на Зорге

В Кировском районе Новосибирска произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В среду, 26 апреля, в Кировском районе Новосибирска произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Подробности ЧП раскрыли в ГУ МЧС России по НСО.

Девятиэтажка располагается по улице Зорге. Огонь вспыхнул на втором этаже дома.

− Из горящей квартиры пожарные спасли женщину, ее с ожогами передали бригаде скорой медицинской помощи, − сообщили в МЧС.

Также при помощи специальных спасустройств огнеборцы эвакуировали 17 жильцов. Среди них было девять детей.

Площадь пожара составила около 20 квадратов. Горение ликвидировали в течение часа. В тушении пожара были задействованы девять единиц техники и 28 человек личного состава.

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