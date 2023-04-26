В Новосибирске на Затулинке загорелась квартира

Информации о пострадавших пока нет. Фото: скриншот из видео «Новосибирск с огоньком».

В среду, 26 апреля в Кировском районе Новосибирска загорелась девятиэтажка. Пожар случился в квартире на втором этаже. Видео с места опубликовали «Новосибирск с огоньком».

— Жильцов подъезда эвакуировали частично. Пожар потушили, — написал автор.

На кадрах с видео видно работу спасателей. К балкону на втором этаже приставили лестницу.

Информацию о возможных пострадавших уточняют. Пока в ГУ МЧС по НСО пожар не прокомментировали.

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