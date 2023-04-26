В Новосибирске возбудили уголовное дело после нападения полицейского на восьмиклассницу

После нападения полицейского на восьмиклассницу в Новосибирске возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После нападения полицейского на восьмиклассницу в Новосибирске возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Известно, что 22-летнего младшего сержанта, проходившего первоначальную подготовку сотрудников, впервые принятых на службу в ОВД, уже задержали.

− Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), − уточнили в СК.

Напомним, история произошла 26 марта у дома на улице Гоголя. Школьница сообщила, что на нее напал молодой человек. Парень пытался душить девочку и угрожал ей убийством. Оказалось, что полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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