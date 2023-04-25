«Он был пьян»: в МВД рассказали о полицейском, пытавшемся задушить восьмиклассницу в Новосибирске

В МВД рассказали о полицейском, напавшем на восьмиклассницу в Новосибирске. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В МВД рассказали о полицейском, напавшем на восьмиклассницу в Новосибирске. Случилось ЧП 26 марта у дома на улице Гоголя. Как рассказывала сама девочка, напавший на нее парень пытался душить ее и угрожал убийством. Ей удалось вырваться и сбежать, мама школьницы написала заявление в полицию.

— Прибывшими полицейскими подозреваемый был задержан. Им оказался 22-летний младший сержант, проходивший первоначальную подготовку сотрудников, впервые принятых на службу в ОВД. По результатам освидетельствования у него установлено алкогольное опьянение, — рассказали КП-Новосибирск в областном МВД.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством».

— По данному факту в ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, — добавили в МВД.

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