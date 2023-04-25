В Новосибирске полицейского обвинили в попытке задушить восьмиклассницу

В Новосибирске полицейского обвинили в нападении на восьмиклассницу.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске полицейского обвинили в нападении на восьмиклассницу. Сама девочка рассказала, что случилось это на улице: на нее набросился незнакомый мужчина и стал душить. Школьнице удалось вырваться и убежать.
Как сообщил источник КП-Новосибирск, мама девочки написала заявление в полицию. Личность нападавшего установили — им оказался 22-летний сотрудник ППС.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». В МВД начата служебная проверка по данному факту.
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