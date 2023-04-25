В Новосибирске полицейского обвинили в попытке задушить восьмиклассницу

В Новосибирске полицейского обвинили в нападении на восьмиклассницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске полицейского обвинили в нападении на восьмиклассницу. Сама девочка рассказала, что случилось это на улице: на нее набросился незнакомый мужчина и стал душить. Школьнице удалось вырваться и убежать.

Как сообщил источник КП-Новосибирск, мама девочки написала заявление в полицию. Личность нападавшего установили — им оказался 22-летний сотрудник ППС.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». В МВД начата служебная проверка по данному факту.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber