В Новосибирской области центр ГО и ЧС закупит противогазы на 52 миллиона рублей

В комплекте с противогазом должна идти плечевая сумка с регулируемым ремнем, клапаном и внешним карманом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Центр по обеспечению мероприятий в области ГО и ЧС и пожарной безопасности Новосибирской области» закупит больше 20 тысяч противогазов за 52,4 миллиона рублей. Использоваться они будут для гражданского населения. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В документах сообщается, что 20 315 противогазов должны быть универсального размера. Поставлять их нужно будет в село Криводановка. Предназначены такие противогазы для защиты органов дыхания, лица и глаз от органических паров с температурой кипения выше 65 градусов, неорганических и кислых газов и паров, аммиака, хлора, радиоактивных веществ, аэрозолей и опасных биовеществ.

В комплекте с противогазом должна идти плечевая сумка с регулируемым ремнем, клапаном и внешним карманом.

В марте КП-Новосибирск писала о том, что в трех районах Новосибирска хотят отремонтировать бомбоубежища. Одно из защитных сооружений гражданской обороны находится по адресу Детский проезд, 8 в Советском районе. Еще два бомбоубежища расположены по адресу Лермонтова, 45 в Центральном районе. Также два бомбоубежища отремонтируют на Вокзальной магистрали, 2 в Железнодорожном районе. В общей сложности на ремонт уйдет около 3, 6 миллиона рублей.

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