Власти планируют отремонтировать бомбоубежища в трех районах Новосибирска

В трех районах Новосибирска хотят отремонтировать бомбоубежища. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В трех районах Новосибирска хотят отремонтировать бомбоубежища. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Одно из защитных сооружений гражданской обороны находится по адресу Детский проезд, 8 в Советском районе. На его ремонт выделили 1,3 миллиона рублей. Заказчиком выступает Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Еще два бомбоубежища расположены по адресу Лермонтова, 45 в Центральном районе. Власти готовы потратить на их обновление 1,2 миллиона рублей. Электронный аукцион объявил Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.

Также два бомбоубежища отремонтируют на Вокзальной магистрали, 2 в Железнодорожном районе. Ремонт первого оценивают в 484,7 тысячи рублей, второго – почти в 560 тысяч рублей.

В общей сложности на ремонт уйдет около 3,6 миллиона рублей. Подрядчикам предстоит привести в порядок потолки, стены и полы, наладить системы водоснабжения, водоотведения и вентиляции.

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