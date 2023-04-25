Видео ДТП, где в Новосибирске иномарка сбила 11-летнего мальчика, появилось в соцсетях

Мальчик решил резко перебежать дорогу. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска.
В сеть попали кадры с камеры на доме, напротив которого сбили 11-летнего мальчика. Видеозапись опубликовали ACT-54 Black. ДТП случилось вечером 25 апреля.
На кадрах видно двух ребят, которые играли на тротуаре. В какой-то момент один из мальчиков решил перебежать дорогу. К несчастью, именно в этот момент мимо них проезжала Тойота Королла.
Товарищ пострадавшего испугался и убежал в сторону — подойти к другу так и не осмелился, ушел. За минуту вокруг подростка собралась толпа прохожих, в том числе и водитель Тойоты.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как 11-летнего мальчика сбил водитель иномарки во дворе. Подростка увезли на скорой.
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