В Новосибирске 11-летнего мальчика сбил водитель иномарки во дворе

Ребенка увезли в больницу. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска.
Во вторник, 25 апреля во дворе Калининского района Новосибирска сбили 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
— В 18 часов 40-летний водитель Тойоты Короллы наехал на 11-летнего мальчика, который шел во дворе дома по улице Фадеева. Пострадавшего увезли в больницу, характер травм сообщается, — пояснили в ведомстве.
Сейчас на месте ДТП работает наряд ДПС, сотрудники выясняют подробности инцидента.
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