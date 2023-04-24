В Новосибирске первый этап создания парка «Каменка» завершат в октябре 2023 года

Парк планируют достроить в 2023 году. Фото: портал нацпроекта 54.gorodsreda.ru

Первый этап строительства затопляемого парка «Каменки» закончат в октябре 2023 года. Уникальный для России проект станет местом отдыха в Дзержинском районе.

— Сейчас на территории будущего парка строят визит-центра, пункт проката и общественную уборную. Рабочие обустраивают смотровую площадку, пешеходные мосты и арт-объект «Ветряки», — сообщили в мэрии Новосибирска.

Кроме этого, до октября 2023 года закончат работы по водоснабжению и устройству дорожек в подтопляемой части парка.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, каким будет новый парк в Дзержинском районе. На 18 гектарах разместят навесы для пикника, беседки у реки и площадки с настолками.

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