В Новосибирске в 2023 году откроют первый в стране затапливаемый парк

Парк планируется достроить в 2023 году. Фото: портал нацпроекта 54.gorodsreda.ru

В 2023 году в Новосибирске планируют построить первый в России затапливаемый парк. Располагаться он будет на берегах реки Каменки. Об этом рассказала вице-мэр города Анна Терешкова на пресс-конференции в ТАСС 30 марта.

— Парк реки Каменки — уникальный проект площадью 18 гектаров. Проект пилотный, даже для министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации. Это первый затапливаемый парк в стране. В этом году нас ждет его открытие, — рассказала Анна Терешкова.

По проекту Каменку не будут ограничивать в период половодья — это вредит экосистеме. Дорожки разместят на приподнятых мостках, поэтому их не затопит. По проекту Новосибирского института архитектуры и дизайна в парке будут тихая зона отдыха с навесами для пикника, беседки для отдыха у реки и площадки с настольными играми.

По словам Терешковой, сейчас на площадке строят мосты через реку и благоустраивают историческую зону. Парк планируют открыть в октябре 2023 года.

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