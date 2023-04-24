Новосибирцы будут сажать в мае морковь и свёклу

Новосибирцы начнут выращивать морковь и свёклу в мае.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В начале мая новосибирцы начинают сеять морковь и свеклу. Агрономы советуют высаживать эти овощи в уже прогретую солнцем почву.
После посева грядку следует на неделю прикрыть полиэтиленовой пленкой, а затем убрать ее. Как сообщает агроном Людмила Шубина, под пленкой сохраняется влага и температура почвы на 10 градусов выше – эти факторы способствуют активному набуханию и прорастанию семян.
Свёклу лучше высаживать в открытый грунт с 5 по 10 мая или с 1 по 10 июня. Если выращивать через рассаду – соплодия в 2-3 зародыша, урожай можно получить на 20 – 25 дней раньше.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как выращивать лук из семян.
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