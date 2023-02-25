Новосибирцам раскрыли секреты выращивания лука из семян

В Новосибирске наступило время высаживать семена лука. Фото: Рамиль ГАЛИ

В Новосибирске наступило время для того, чтобы высаживать лук из семян на рассаду. Конец февраля и начало марта – самый лучший период для того, чтобы высадить семена в коробочках на подоконнике.

Репчатый лук выращивают в двухлетней культуре. В первый год высевают черные семена, из которых за лето вырастают маленькие луковки. Они называются севок. Его хранят всю зиму, а весной высаживают, после чего вырастают крупные луковицы.

В своём блоге агроном Людмила Шубина рассказывает о том, что семена лука перед посадкой следует обработать однопроцентным раствором марганцовки. В нём семена держат 45 минут. Такой способ подходит также для томата, фасоли, гороха и редиса.

Затем нужно положить семена во влажную ткань и дать им проклюнуться. После этого можно высаживать в предварительно подготовленные бороздки. Севок созревает за три месяца.

Среди сортов эксперт советует выбирать Эксибишен – уникальный сорт очень крупного репчатого лука. Имеет сочный и сладкий вкус.

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