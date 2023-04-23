После гибели 8-летнего мальчика в Новосибирской области возбудили уголовное дело

Ребенка нашли в полынье мертвым. Фото: ГУ МЧС НСО.

После гибели 8-летнего мальчика в реке в СНТ «Заречный» Новосибирского района возбудили уголовное дело.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, несчастный случай произошел вечером 22 апреля. Родители, гуляя с ребенком вдоль реки Иня, потеряли его из виду. Спасатели нашли тело мальчика в полынье. Видимых телесных повреждений у него не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели рассказали, где нашли тело 8-летнего мальчика, пропавшего в СНТ под Новосибирском

Ранее сообщалось, что мертвого ребенка достали из полыньи (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер