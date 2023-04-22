В Новосибирске уволили директора гимназии после забастовки детей и родителей. Фото: предоставлено родителями.
В Новосибирске уволили директора элитной гимназии, в которой произошла забастовка. Об этом КП-Новосибирск сообщил осведомленный источник.
– Директора уволили. Еще вчера знали об этом неофициально. Сегодня информация подтвердилась, – уточнил источник.
Ранее сообщалось, что родители ополчились на 9-летнюю девочку, одноклассницу их отпрысков. Они жаловались, что школьница дерется, душит ребятишек и даже предлагает им снюс. В знак протеста взрослые велели детям не ходить на уроки. На учебу стала приходить одна 9-летняя Соня*. Мама девочки с обвинениями категорически не согласна. Она уверена, ребенка затравили. А классная руководитель, по ее словам, не только не приняла никаких мер для урегулирования конфликта, но и поспособствовала травле девочки.
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