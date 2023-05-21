В Новосибирске женщина на иномарке сбила 17-летнего подростка

ДТП случилось днём 21 мая. Фото: Пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.
Днём в воскресенье, 21 мая, в Ленинском районе Новосибирска иномарка сбила 17-летнего подростка.
— В 17.35 37-летняя женщина на автомобиле «Исузу Тропер» по улице Волховская и у дома №33/1 по улице Волховская наехала на пешехода, который перебегал проезжую часть справа налево, вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал 17-летний парень 2006 года, который был доставлен в лечебное учреждение, характер полученных травм уточняется, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, вечером 20 мая в Новосибирске сбили ещё одного подростка, который ехал на мопеде.
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