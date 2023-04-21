Губернатор Травников поучаствует в выборах главы Новосибирской области осенью 2023 года

Андрей Травников будет баллотироваться на второй срок. Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников будет баллотироваться на второй срок. Он примет участие в выборах главы региона осенью 2023 года.

— Да, участвую, — заявил Травников информагентству ТАСС.

Секретарь Генерального Совета «Единой России» Андрей Турчак в свою очередь заявил, что партия поддерживает решение коллеги.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что губернатор Новосибирской области поддержал новые форматы празднования Дня Победы. Андрей Травников отметил, что стоит проработать разные способы реализации акций и событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Новосибирской области поддержал новые форматы празднования Дня Победы

Андрей Травников отметил, что стоит проработать разные способы реализации акций и мероприятий (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер