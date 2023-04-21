Губернатор Травников поучаствует в выборах главы Новосибирской области осенью 2023 года

Андрей Травников будет баллотироваться на второй срок.
Фото: Александр ГЛУЗ
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников будет баллотироваться на второй срок. Он примет участие в выборах главы региона осенью 2023 года.
— Да, участвую, — заявил Травников информагентству ТАСС.
Секретарь Генерального Совета «Единой России» Андрей Турчак в свою очередь заявил, что партия поддерживает решение коллеги.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что губернатор Новосибирской области поддержал новые форматы празднования Дня Победы. Андрей Травников отметил, что стоит проработать разные способы реализации акций и событий.
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