Губернатор Новосибирской области поддержал новые форматы празднования Дня Победы

Андрей Травников поддержал новые форматы празднования Дня Победы. Фото: правительство НСО

Губернатор Андрей Травников рассмотрел новые форматы проведения в регионе общественной гражданской акции «Бессмертный полк России» в ходе заседания Новосибирского областного организационного комитета «Победа».

- Я считаю, что все остальные форматы нужно поддержать, но было бы здорово провести какую-то общую акцию. Я бы обратился к Новосибирску, Новосибирск ни один раз демонстрировал творческий подход, было много народных акций. Вариант виртуального «Бессмертного полка» поддерживается. При этом необходимо проработать удобство формата для людей и безопасность информации. Обращаюсь к главам районов – в связи с тем, что не будет возможности в столице провести большой «Бессмертный полк», приветствуются любые форматы, которые позволят жителям почтить память своих предков, – подчеркнул глава региона.

Напомним, что в 2023 году акция «Бессмертный полк» в формате массового шествия проводиться не будет. Жителям Новосибирской области предложили альтернативу в виде аватаров в соцсетях с портретами героев, футболок или бейджей с их изображением, а также размещение портретов на автомобилях.