Прокуратура организовала проверку после возгорания пассажирского автобуса под Новосибирском

ЧП произошло на 20 километре автодороги Завьялово − Факел Революции. Фото: прокуратура НСО

Новосибирская прокуратура проверит историю с возгоранием пассажирского автобуса на трассе в Искитимском районе. ЧП произошло в пятницу, 21 апреля.

«ПАЗик» вспыхнул на 20 километре автодороги Завьялово − Факел Революции. Транспортное средство, следовавшее по маршруту «Искитим-Чкаловец», выгорело полностью.

− Установлено, что в автобусе, осуществляющем перевозку пассажиров по маршруту регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Искитимского района, произошло короткое замыкание и возгорание в моторном отсеке, − уточнили в региональной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что водитель и пассажиры успели самостоятельно эвакуироваться. В ЧП обошлось без пострадавших. Однако ранее в МЧС сообщали, что в автобусе находился только водитель.

В ходе проверки прокуратура установит, соблюдались ли требования исполнения законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок.