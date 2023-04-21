На трассе под Новосибирском загорелся рейсовый автобус с водителем в салоне

Под Новосибирском сгорел рейсовый автобус. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

В пятницу, 21 апреля, на трассе под Новосибирском загорелся рейсовый «ПАЗик». О происшествии в соцсети рассказали очевидцы.

– Вспыхнул рейсовый ПАЗ, следовавший по маршруту «Искитим-Чкаловец», – уточнили в группе «АСТ-54».

На месте происшествия работали пожарные. По данным МЧС, загорелся автобус № 228. Пассажиров в салоне не было.

– Вызов поступил в 08:19. В автобусе находился только водитель. Он не пострадал, – уточнили в ГУ МЧС по НСО.

Площадь возгорания составила 15 квадратов. Причину ЧП установит экспертиза.