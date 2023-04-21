Три припаркованные фуры заметили в Новосибирске на площади Ленина

Первые грузовики прибыли в Новосибирск с белорусскими товарами для ярмарки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители Новосибирска заметили на площади Ленина три припаркованные фуры. В мэрии объяснили, что большегрузы привезли товары для ярмарки. Она откроется в городе 22 апреля.

– с 22 по 30 апреля 2023 года в Новосибирске пройдет шестая ярмарка товаров белорусских производителей. Ярмарку откроют на площади Ленина, – уточнили в администрации.

На ярмарке товары представят белорусские производители. Новосибирцы смогут купить там продукты, косметику, одежду и прочее. Горожанам предложат белорусские деликатесы, разносолы, трикотажные изделия.

Откроют ярмарку в 11 утра 22 апреля. Работать она будет ежедневно с 9 утра до 8 вечера.