В Новосибирск на площадь Ленина приедет 21 фура с товарами из Белоруссии

21 фура с товарами приедет в Новосибирск на белорусскую ярмарку. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирск приедет 21 фура из Белоруссии. Машины с товарами встанут на площади Ленина. Подробности о проведении белорусской ярмарки стали известны в ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска во вторник, 18 апреля.

Половина автомобилей выехала из Республики Беларусь в пятницу, 14 апреля, остальные фуры – 17 апреля. Как сообщил глава департамента инвестиций мэрии Виталий Витухин, машины встретят в Новосибирске к четвергу, 20 апреля.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что белорусская ярмарка не проходила в городе почти три года из-за коронавирусных ограничений.

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