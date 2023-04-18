В Новосибирск на площадь Ленина приедет 21 фура с товарами из Белоруссии

21 фура с товарами приедет в Новосибирск на белорусскую ярмарку.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирск приедет 21 фура из Белоруссии. Машины с товарами встанут на площади Ленина. Подробности о проведении белорусской ярмарки стали известны в ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска во вторник, 18 апреля.
Половина автомобилей выехала из Республики Беларусь в пятницу, 14 апреля, остальные фуры – 17 апреля. Как сообщил глава департамента инвестиций мэрии Виталий Витухин, машины встретят в Новосибирске к четвергу, 20 апреля.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что белорусская ярмарка не проходила в городе почти три года из-за коронавирусных ограничений.
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