Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 апреля 2023 9:00

В Новосибирске с 22 апреля на площади Ленина пройдет ярмарка белорусских товаров

Последние годы мероприятие не проводили из-за коронавирусных ограничений
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске пройдет выставка белорусских товаров.

В Новосибирске пройдет выставка белорусских товаров.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске на площади Ленина будут торговать белорусскими товарами. Ярмарка приедет в столицу Сибири 22 апреля. Как сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания в правительстве региона, городу удалось добиться договоренности с белорусской стороной.

Ярмарка пройдет на центральной площади до 30 апреля. Мэр попросил правоохранительные органы проследить за безопасностью.

Напомним, ранее ярмарку хотели провести возле вокзала на площади Гарина-Михайловского.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber