В Новосибирске с 22 апреля на площади Ленина пройдет ярмарка белорусских товаров

В Новосибирске пройдет выставка белорусских товаров.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске на площади Ленина будут торговать белорусскими товарами. Ярмарка приедет в столицу Сибири 22 апреля. Как сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания в правительстве региона, городу удалось добиться договоренности с белорусской стороной.
Ярмарка пройдет на центральной площади до 30 апреля. Мэр попросил правоохранительные органы проследить за безопасностью.
Напомним, ранее ярмарку хотели провести возле вокзала на площади Гарина-Михайловского.
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