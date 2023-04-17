В Новосибирске с 22 апреля на площади Ленина пройдет ярмарка белорусских товаров

В Новосибирске пройдет выставка белорусских товаров. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске на площади Ленина будут торговать белорусскими товарами. Ярмарка приедет в столицу Сибири 22 апреля. Как сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания в правительстве региона, городу удалось добиться договоренности с белорусской стороной.

Ярмарка пройдет на центральной площади до 30 апреля. Мэр попросил правоохранительные органы проследить за безопасностью.

Напомним, ранее ярмарку хотели провести возле вокзала на площади Гарина-Михайловского.

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