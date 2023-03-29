Мэр Анатолий Локоть сообщил о возвращении белорусской ярмарки в Новосибирск

В Новосибирск возвращается белорусская ярмарка. Фото: Анатолий Локоть
В Новосибирск возвращается белорусская ярмарка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Анатолий Локоть.
Ярмарка не проводилась три года подряд. Это было связано с ситуацией с коронавирусом.
− Договорились с коллегами из братской республики о проведении ярмарки белорусских товаров. После трехлетнего перерыва, вызванного ковидными ограничениями, белорусские производители приедут в наш город, − написал градоначальник.
Открытие запланировано на 22 апреля. Как уточнил Анатолий Локоть, палатки установят на площади Гарина-Михайловского.
Ярмарка будет работать до 30 апреля.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер