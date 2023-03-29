Мэр Анатолий Локоть сообщил о возвращении белорусской ярмарки в Новосибирск

В Новосибирск возвращается белорусская ярмарка. Фото: Анатолий Локоть

В Новосибирск возвращается белорусская ярмарка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Ярмарка не проводилась три года подряд. Это было связано с ситуацией с коронавирусом.

− Договорились с коллегами из братской республики о проведении ярмарки белорусских товаров. После трехлетнего перерыва, вызванного ковидными ограничениями, белорусские производители приедут в наш город, − написал градоначальник.

Открытие запланировано на 22 апреля. Как уточнил Анатолий Локоть, палатки установят на площади Гарина-Михайловского.

Ярмарка будет работать до 30 апреля.

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