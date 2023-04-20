В Новосибирске начали строить пешеходный переход на набережной под Октябрьским мостом

В Новосибирске под Октябрьским мостом начали строить пешеходный переход. Фото: СпецТрансСтрой.

В Новосибирске в четверг, 20 апреля, начали возводить крытую пешеходную галерею на Михайловской набережной. Как сообщают в пресс-службе компании «СпецТрансСтрой», занимающейся ремонтом Октябрьского моста, работы должны закончить к понедельнику.

– Переход обеспечит безопасность посетителей парка «Михайловская набережная» при производстве работ по ремонту Октябрьского моста в подмостовой части, – объясняют в компании.

Территорию в зоне моста огородят, а на нижнем ярусе набережной сделают крытую галерею из профлиста, который сможет выдержать повышенные нагрузки.

Кроме того, в июне, накануне Дня города, еще одну крытую галерею установят в верхней части набережной. Для ориентирования пешеходов поставят информационные таблички.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, в каком состоянии находятся литые чугунные перила на Октябрьском мосту и чем их заменят.

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