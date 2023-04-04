«Палочкой постучишь – отвалится»: в Новосибирске заменят рассыпающиеся 70-летние перила Октябрьского моста

В Новосибирске восстановят исторический облик Октябрьского моста, вместо крошащихся перил установят . Фото: стоп-кадры видео СпецТрансСтрой.

В Новосибирске ремонтируют Октябрьский мост. Его перила художественного чугунного литья были изготовлены почти 70 лет назад, и сейчас они разваливаются даже под плотным слоем краски. Наглядно состояние моста показал подрядчик ремонта «СпецТрансСтрой». Если постучать по перилам, от них отлетят куски чугуна.

– Взамен мы заказали новое литье, аналогичное существующему, заводу, который его изготовил много-много лет назад. Будет полностью воссоздан исторический облик. Предстоит заменить 1047 метров литья с одной стороны и столько же с другой. Задача – чтобы оно прослужило десятилетия, – отметили в пресс-службе компании.

Устарели не только перила, но и большинство конструкций моста. Их полностью демонтируют и установят новые металлоконструкции, тротуары, карнизы и другие части строения.

Также в аварийном состоянии находится ограждение пешеходной зоны моста, его тоже будут менять. Сейчас для пешеходов проход по мосту строго воспрещен. Это опасно для жизни и здоровья.

Под мостом тоже может быть опасно – для этого подрядчик устанавливает временные защитные ограждения на Михайловской набережной и крытую галерею в 5 метров шириной. Накануне Дня города установят еще одну крытую галерею – шириной в 3 метра – на верхнем ярусе набережной.

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