Вице-мэра Новосибирска Артема Скатова восстановят в должности решением суда

Вице-мэр вернется к исполнению своих обязанностей. Фото: личная страница артема Скатова в соцсетях.

Дзержинский районный суд признал незаконным отстранение вице-мэра Артема Скатова от исполнения своих обязанностей. Постановление мирового судьи отменено.

Пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов подтвердил КП-Новосибирск, что Скатов приступит к исполнению своих обязанностей в мэрии с пятницы, 21 апреля.

Напомним, Скатов в 2022 году стал подозреваемым по уголовному делу о клевете. С 6 декабря 2022 года по 17 января 2023 года - он также был отстранен от должности.