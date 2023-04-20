Поиски пропавшей в январе рыжеволосой матери четверых детей под Новосибирском завершились трагедией

В Новосибирской области нашли мертвой мать четверых детей, которую искали с января. Фото: ГУ МВД РФ по НСО.

В Новосибирской области завершились поиски пропавшей в старый Новый год многодетной матери. Напомним, 35-летняя рыжеволосая красавица из Болотного 15 января была в гостях у подруги в поселке Озерный. Утром она вышла покурить – и пропала.

Ее искали три месяца – и безрезультатно. Под ее ориентировками в соцсетях копились сообщения: «Нашли?», «Постоянно пересматриваю пост, найдись живой!». Но накануне от поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области пришла трагичная весть.

– Найдена, погибла, – сообщили 19 апреля в комментариях под постом поисковики.

У погибшей осталось четверо детей, самой младшей дочери 8 месяцев.

– Волонтеры говорят, что в лес зашла, последние следы там. В телефоне ничего подозрительного не нашли, – рассказывала родственница пропавшей.

КП-Новосибирск выясняет подробности трагедии.