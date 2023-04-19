В новосибирском минобре рассказали, могут ли не пустить ребенка на уроки из-за сменки

Родители школьников пожаловались, что их не пустили на уроки из-за сменки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске родители учеников одной из школ Кировского района заявили, что учеников 8-го класса не пустили написать ВПР (Выпускная проверочная работа — прим. Ред) из-за отсутствия сменной обуви. КП-Новосибирск обратилась в министерство образования региона, чтобы выяснить, допустимо ли такое.

— Обращения к нам по этому инциденту не поступало. Когда сигнал нам передадут — будем разбираться, выяснять, что произошло на самом деле, — пояснил КП-Новосибирск министр образования региона Сергей Федорчук. — Вопрос сменной обуви, сам по себе, не какое-то новшество. Да, если с этим есть какая-то проблема, важно поставить в известность родителей, но именно не пусть ребенка на уроки — нельзя. Однако, что и как произошло конкретно в этом случае — пока не ясно.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в поселке Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской мама одного из учеников пожаловалась на то, что ее сына терроризирует школьный охранник. В произошедшем разбирается полиция.