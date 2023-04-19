Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 апреля 2023 13:42

В Новосибирской области женщина пожаловалась на школьного охранника, издевающегося над ее сыном

В ситуации разбирается полиция
Авторы (2):
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Галина СИМОНОВА
В ситуации разбирается полиция.

В ситуации разбирается полиция.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В школе рабочего поселка Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской мама одного из учеников пожаловалась на то, что ее сына терроризирует местный охранник. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

— В полицию по данному факту поступило заявление. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства, — сообщили КП-Новосибирск в областном МВД.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в одной из городских школ третьеклассники устроили забастовку и перестали ходить на уроки. Как рассказали КП-Новосибирск родители, они перестали водить детей на уроки из-за буйной одноклассницы. По словам взрослых, девочка бьет и оскорбляет одноклассников. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители и детский омбудсмен.