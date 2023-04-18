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НовостиОбщество18 апреля 2023 10:35

«Бьет, душит и показывает порно»: родители отказываются водить детей в школу из-за буйной третьеклассницы

В Новосибирске родители отказываются водить детей в школу из-за буйной третьеклассницы
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Дети не ходят в школу уже несколько дней.

Дети не ходят в школу уже несколько дней.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске родители третьеклассников устроили забастовку. Они перестали водить детей на уроки из-за буйной одноклассницы. По словам взрослых, девочка бьет и осокорбляет их детей.

К делу подключилась уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

- На протяжении 2022 года Уполномоченный неоднократно обращался в департамент образования мэрии города Новосибирска, инициировал проведение рабочей встречи в прокуратуре города Новосибирска с целью урегулировать конфликт. К сожалению, сегодня ситуация не поменялась, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко.

Детский омбудсмен направила запросы в прокуратуру и министерство образования. Она попросила их вмешаться и помочь урегулировать конфликт.

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