«Бьет, душит и показывает порно»: родители отказываются водить детей в школу из-за буйной третьеклассницы

Дети не ходят в школу уже несколько дней.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Новосибирске родители третьеклассников устроили забастовку. Они перестали водить детей на уроки из-за буйной одноклассницы. По словам взрослых, девочка бьет и осокорбляет их детей.
К делу подключилась уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.
- На протяжении 2022 года Уполномоченный неоднократно обращался в департамент образования мэрии города Новосибирска, инициировал проведение рабочей встречи в прокуратуре города Новосибирска с целью урегулировать конфликт. К сожалению, сегодня ситуация не поменялась, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко.
Детский омбудсмен направила запросы в прокуратуру и министерство образования. Она попросила их вмешаться и помочь урегулировать конфликт.
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