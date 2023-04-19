Мэр Новосибирска рассказал, как познакомился с генералом Кандиковым, который отправился добровольцем в зону СВО

Мэр Новосибирска рассказал, как познакомился с генералом-лейтенантом полиции Кандиковым, который отправился добровольцем в зону СВО. Фото: личный архив Александра Кандикова.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о знакомстве с генералом-лейтенантом полиции Александром Кандиковым, который отправился добровольцем на спецоперацию в звании сержанта. Глава города сообщил изданию «Царьград Новосибирск», что известие о поступке Кандикова «оглушило» его.

Анатолий Локоть знаком с ним еще с середины 1990-х годов, когда тот был командиром одного из отрядов, участвовавших в боях на Северном Кавказе.

– Познакомились случайно, когда отряд был по какой-то причине в Новосибирске. Тогда Саша произвёл впечатление своим спокойствием, рассудительностью. Он не рассказчик, не позёр, очень простой, хотя грудь в крестах. Очень принципиальный, человек дела, надёжный. В этом убедился во время сотрудничества с ним, – отмечает мэр Новосибирска.

По словам Анатолия Локтя, возглавив областное УФСКН, генерал чувствовал себя «не в своей тарелке, ведь он – воин, ему не по себе было». И когда мэр узнал о поступке полицейского, то сначала удивился, а после понял, что это очень похоже на характер Кандикова.

Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала письмо, в котором генерал-лейтенант полиции объяснял, почему принял решение отправиться в зону СВО добровольцем.

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