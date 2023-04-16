Генерал-лейтенант полиции Кандиков из Новосибирска отправился на СВО добровольцем

Сибиряк отказался от специального звания и генеральской пенсии. Фото: Вячеслав Миронов

Бывший начальник Управления ФСКН РФ по Новосибирской области, генерал-лейтенант полиции Александр Кандиков уехал в зону спецоперации на Украине. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил писатель Вячеслав Миронов.

Деятель культуры опубликовал письмо, в котором Александр Алексеевич объяснил свое решение отправится на СВО добровольцем.

− В какой-то момент ко мне пришло осознание, что если я останусь в стороне этих бурных процессов, то потом не прощу себя за это и всю оставшуюся жизнь буду сожалеть и каяться. Сегодня я всего лишь маленький винтик в большом механизме событий, но надеюсь, что от меня тоже кое-что зависит и есть при этом какая-то польза в нашей общей ПОБЕДЕ! Спасибо всем, кто не равнодушен и активно помогает нам ЕЕ постичь! Большую поддержку и помощь оказывают мои друзья и родные, − написал генерал-лейтенант полиции.

Александр Кандиков рассказал, что проходит службу в войсковой разведке. На этот период сибиряк отказался от специального звания и генеральской пенсии. Сейчас Александр Алексеевич – гвардии старший сержант. В ближайшее время ему обещают присвоить звание лейтенант.

Кандиков поблагодарил всех за поддержку и пообещал сделать все возможное для победы.

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