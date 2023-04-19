В Новосибирске с начала 2023 года украли 19 крышек канализационных люков

Стало известно, сколько люков украли новосибирцы с начала года. Фото: предоставлено читателем КП-Новосибирск.

С начала 2023 года с улиц Новосибирска украли уже 19 крышек канализационных люков. Сумма ущерба составила почти 137 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

В полицию направлено 15 заявлений о краже, по 6 случаям возбуждены уголовные дела.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что коммунальщики нашли альтернативу чугунным крышкам, которые так любят похищать и продавать злоумышленники. В этом году предусмотрена закупка 636 крышек из пластика.

Но их можно установить не на всех теплосетях – поэтому также планируют докупить еще 507 штук из чугуна. Общая сумма закупок составит около 9 миллионов рублей.

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