В Новосибирске установят канализационные люки, которые нельзя будет сдать на металлолом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске установят канализационные люки, которые нельзя будет сдать на металлолом. Как рассказали в СГК, в 2022 году в городе украли 191 крышку люков и 4 опорных кольца на 1, 3 миллионов рублей. А в 2023 году — 19 крышек с теплокамер на 137 тысяч.

— Люки из полимерного материала будут использованы на газонах и тротуарах, а также на дорогах внутриквартальных проездов с небольшим транспортным потоком. Это поможет снизить число краж крышек люков — полимерные крышки не имеют ценности на рынке вторсырья, — сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Кроме того, такие люки не подвержены коррозии и не требуют допзащиты от атмосферных воздействий, выдерживают перепады температуры от −60 до +60 градусов. Однако, несмотря на то, что выдерживают такие люди несколько тонн, их не будут использовать на магистральных теплосетях. Поэтому, кроме 636 пластмассовых люков, СГК закупит 507 чугунных. Общие затраты составят 9 миллионов рублей.

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