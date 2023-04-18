Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 апреля 2023 12:37

В Новосибирске отменили шествие «Бессмертного полка» 9 мая 2023 года

«Бессмертный полк» в Новосибирске 9 мая 2023 года пройдет в онлайн-формате
Галина СИМОНОВА
Шествие "Бессмертного полка" отменили.

Шествие "Бессмертного полка" отменили.

Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Во вторник, 18 апреля, стало известно об отмене «Бессмертного полка» в Новосибирске 9 мая 2023 года. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердил источник в Минрегионразвитии региона. Отменить планируется именно традиционное шествие.

— Каждый может выбрать удобный для себя формат «Бессмертного полка» и рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях, и тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались, — пояснила Сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Ранее КП-Новосибирск публиковала полную программу празднования 9 мая 2023 года в Новосибирске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Победы в Новосибирске 9 мая 2023 года: программа праздника, расписание мероприятий

Рассказываем, как отпразднуют День Победы в Новосибирске 9 мая 2023 года (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber