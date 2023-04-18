Шествие "Бессмертного полка" отменили. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Во вторник, 18 апреля, стало известно об отмене «Бессмертного полка» в Новосибирске 9 мая 2023 года. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердил источник в Минрегионразвитии региона. Отменить планируется именно традиционное шествие.

— Каждый может выбрать удобный для себя формат «Бессмертного полка» и рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях, и тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались, — пояснила Сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Ранее КП-Новосибирск публиковала полную программу празднования 9 мая 2023 года в Новосибирске.

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