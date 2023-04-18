Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 апреля 2023 6:52

В Новосибирске полицейские задержали мужчину, который подвесил щенка на балконе после ссоры с бывшей

Собака осталась жива
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Полицейские задержали парня, который подвесил щенка на балконе.

Полицейские задержали парня, который подвесил щенка на балконе.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске задержали живодера, который подвесил собаку на балконе, чтобы отомстить бывшей девушке. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

Полицейские задержали 30-летнего «мстителя» в его квартире в Октябрьском районе. Его доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Проводится проверка.

Ранее подруга подозреваемого рассказывала КП-Новосибирск о том, что после инцидента щенок остался жив.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber