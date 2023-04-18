В Новосибирске полицейские задержали мужчину, который подвесил щенка на балконе после ссоры с бывшей

Полицейские задержали парня, который подвесил щенка на балконе.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске задержали живодера, который подвесил собаку на балконе, чтобы отомстить бывшей девушке. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.
Полицейские задержали 30-летнего «мстителя» в его квартире в Октябрьском районе. Его доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Проводится проверка.
Ранее подруга подозреваемого рассказывала КП-Новосибирск о том, что после инцидента щенок остался жив.
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