«Он же не со зла»: новосибирец подвесил щенка на балконе в отместку бывшей девушке

Новосибирец подвесил щенка на балконе.
Фото: Юлия АЛЕХИНА
Житель Новосибирска Николай повесил на балконе щенка бывшей девушки. Об инциденте КП-Новосибирск рассказала его подруга в понедельник, 17 апреля.
— Я думаю, что он не со зла это сделал, и ему было жаль собаку. Но судить Николая не имеет смысла — щенок жив и с ним все хорошо, я сама лично видела живым сегодня, — рассказала подруга задержанного.
По ее словам, сейчас Николай в полиции — его задержали до выяснения обстоятельств. Сибирячка не знает, зачем его друг так обошелся со своей собакой.
В областном МВД КП-Новосибирск прокомментировать ситуацию не смогли.
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