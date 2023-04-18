Мэр Новосибирска поручил сократить использование песка для борьбы с гололедом

В Новосибирске сократят использование песка при уборке дорог. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил минимизировать использование песка при уборке дорог от снега и льда во время похолодания. Он посоветовал использовать вместо этого химические реагенты. Заявление мэр сделал в ходе аппаратного совещания во вторник, 18 апреля.

– Конечно, обстановка на дорогах требует особого внимания. Но я прошу применять технологии, которые бы исключили возможность опять высыпать на дороги песок – во всяком случае, свести к минимуму. Иначе наша работа окажется бессмысленной. Примите правильное решение в связи с тем, чтобы не ухудшить экологическую ситуацию на улицах города. Может быть, возможно ограничиться химическими реагентами, – заметил мэр.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что город замело снегопадом 18 апреля: водители встали в многокилометровые пробки.

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