Жительница Новосибирска распылила баллончик в соседа-барабанщика, которого обвиняла в слежке и избиении мужа

Между соседями снова случился конфликт. Фото: предоставлено Анной

Конфликт между соседями в одном из домов на улице Линейная в Новосибирске закончился распылением газового баллончика и вызовом полиции. Местная жительница, уже жаловавшаяся на терроризировавшего ее соседа-барабанщика, рассказала КП-Новосибирск свою версию произошедшего.

— Как я уже говорила в прошлый раз, из-за всех этих конфликтов мы решили съехать из дома. В тот день собирали и вывозили вещи. Нам с мужем помогали мой брат и сноха. И вот она, зачем-то, решила еще раз попробовать поговорить с нашим соседом, как-то попытаться все же выйти на мировую. Она поднялась к нему на этаж, а он как раз выходил из квартиры. Но, как это ни удивительно, разговор не задался. У соседа нашего откуда-то была палка, которой он ударил мою сноху. Она начала звать на помощь мужа, брат побежал туда, увидел, что его женщину бьют, ну и, сами понимаете, тоже особо церемониться не стал, — рассказала Анна КП-Новосибирск. — Началась там эта полномасштабная драка, крики, на них из квартиры выбежала я, дети. Детей я загнала домой, а сама с баллончиком побежала наверх. Опять же, как я уже рассказывала, после нападения на мужа и попытки нападения на меня, я всегда ношу баллончик с собой. Я вбежала на этаж, просто брызнула туда в эту кучу, как у меня рука была выставлена, и драка прекратилась. Причем, другие соседи при этом просто стояли и смотрели, как люди друг друга бьют! Никто ничего сделать не пытался.

Вместе с братом и снохой Анна отправилась домой. Там они вызвали полицию и скорую — у ее брата оказался рассечен лоб. Брат Анны и ее сосед написали друг на друга заявления в полицию.

— Поступили несколько встречных заявлений от участников конфликта. По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства выясняются, — пояснили КП-Новосибирск в областном МВД.

Анна отметила, что также собирается обратиться в прокуратуру.

Напомним, ранее женщина уже рассказывала КП-Новосибирск о конфликте с соседом. Началось все с громкой игры на барабанах, а закончилось слежкой и драками.

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