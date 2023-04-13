«Стучал в окно шваброй, избил мужа»: жительница Новосибирска пожаловалась на соседа-барабанщика

Сосед заглядывал в замочную скважину Анны. Фото: предоставлено Анной

В Новосибирске семье с детьми пришлось съезжать из дома на улице Линейной из-за соседа-барабанщика. Началось все с конфликтов из-за громкой музыки, а закончилось драками и заявлениями в полицию.

— Заехал в наш дом этот сосед еще в прошлом году. Тогда уже и начались проблемы. Он мог начать играть на барабанах и в 6 утра, и в 10 вечера, и вообще — когда захочет. Пытались поговорить — сказал, что он будет делать, что хочет. Тогда мы обратились к участковому, и, судя по всему, он с ним поговорил. Потому что после этого он стал постоянно нас донимать: то ребенок у нас громкий, то телевизор громко работает. Хотя больше никого из соседей ничего не беспокоит. Потом начал вообще странно себя вести — по окну нам шваброй стучал, звонил с оскорблениями. Тогда же было написано первое заявление в полицию, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Анна.

После этого, по словам сибирячки, в их взаимоотношениях с соседом наступило затишье. Но продлилось оно недолго.

— 31 января этого года он напал на моего мужа, когда тот ждал лифт. Просто накинулся на него и молча стал избивать. Хорошо, что там спускались еще люди и отвлекли его, а то могло бы хуже кончиться. Мы еще раз обратились в полицию. Неоднократно он пытался кидаться на улице на меня с 6-летним ребенком. Мы установили камеру в подъезде, и узнали, что он еще зачем-то постоянно нам в замочную скважину заглядывает… Стали ходить с включенной камерой и газовым баллончиком всегда. И не зря, как выяснилось. Недавно он и на меня в подъезде попробовал напасть, — уверяет девушка. — В итоге, решили переезжать. А то это маниакальное преследование нас уже реально пугает.

В областном МВД подтвердили, что 31 января заявление в полицию о потасовке с соседом действительно поступало. А из больницы поступало сообщение об обращении пострадавшего с травмами.

— Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой, будет принято законное и обоснованное решение. 24 марта от жительницы Заельцовского района поступило сообщение о нарушении тишины и покоя по месту ее проживания. На место выезжал экипаж ППС. Сейчас по данному факту проводится проверка, — пояснили КП-Новосибирск в полиции. — 12 апреля в полицию от этой же женщины поступило заявление о нанесении ей телесных повреждений в ходе конфликта с мужчиной. Заявление зарегистрировано в установленном порядке. Участники конфликта опрошены, проводится проверка.

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