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НовостиОбщество17 апреля 2023 7:01

Вооружатся метлами и лопатами: в Новосибирске мэрия примет участие в общегородском субботнике 22 апреля

В Новосибирске мэрия примет участие в общегородском субботнике 22 апреля
Анастасия ХРОМЫХ
В общегородском субботнике примут участие сотрудники мэрии. Фото: Анатолий Локоть

В общегородском субботнике примут участие сотрудники мэрии. Фото: Анатолий Локоть

В общегородском субботнике, который состоится 22 апреля, примут участие сотрудники мэрии. В муниципалитете создали рабочую группу, которая будет координировать действия городских подразделений во время уборки территорий.

− В субботнике примут участие работники мэрии, подведомственных муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений Новосибирска, − уточнили на сайте муниципалитета.

Также местные власти пригласили на субботник руководителей общественных организаций и профсоюзов, их коллективы, военнослужащих и простых местных жителей.

В мэрии подчеркнули, что работы по уборке территорий организуют администрации районов. Они же и проконтролируют, насколько тщательно участники выполняют поставленные задачи.

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