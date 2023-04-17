Вооружатся метлами и лопатами: в Новосибирске мэрия примет участие в общегородском субботнике 22 апреля

В общегородском субботнике примут участие сотрудники мэрии. Фото: Анатолий Локоть
В общегородском субботнике, который состоится 22 апреля, примут участие сотрудники мэрии. В муниципалитете создали рабочую группу, которая будет координировать действия городских подразделений во время уборки территорий.
− В субботнике примут участие работники мэрии, подведомственных муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений Новосибирска, − уточнили на сайте муниципалитета.
Также местные власти пригласили на субботник руководителей общественных организаций и профсоюзов, их коллективы, военнослужащих и простых местных жителей.
В мэрии подчеркнули, что работы по уборке территорий организуют администрации районов. Они же и проконтролируют, насколько тщательно участники выполняют поставленные задачи.
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