В Новосибирске 22 апреля пройдет субботник для муниципальных служащих

В Новосибирске пройдет субботник для работников мэрии и муниципальных учреждений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на следующей неделе в субботу, 22 апреля, пройдет общегородская уборка. Распоряжение об этом подписал мэр города Анатолий Локоть, сообщили 12 апреля в пресс-центре мэрии.

Участвовать в санитарном дне обязаны работники мэрии, подведомственных предприятий и муниципальных учреждений города. Помочь им могут общественники, члены профсоюзов и других организаций, воинских частей.

Также принять участие в субботнике смогут все желающие жители города.

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