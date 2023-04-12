В Новосибирске 22 апреля пройдет субботник для муниципальных служащих

В Новосибирске пройдет субботник для работников мэрии и муниципальных учреждений.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске на следующей неделе в субботу, 22 апреля, пройдет общегородская уборка. Распоряжение об этом подписал мэр города Анатолий Локоть, сообщили 12 апреля в пресс-центре мэрии.
Участвовать в санитарном дне обязаны работники мэрии, подведомственных предприятий и муниципальных учреждений города. Помочь им могут общественники, члены профсоюзов и других организаций, воинских частей.
Также принять участие в субботнике смогут все желающие жители города.
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