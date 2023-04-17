В мэрии Новосибирска назвали условия ликвидации двух крупных мусорных полигонов

В Новосибирской области рекультивируют две крупные свалки. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске могут избавиться от двух крупных свалок – мусорных полигонов Левобережного и Гусинобродского. Как уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска, полигоны планируют вывести из эксплуатации в 2024 году – после строительства новых мусоросортировочных комплексов.

Кроме того, территории свалок будут рекультивированы в 2025 – 2026 годах, если на это будут выделены средства. Примерная стоимость рекультивации доходит до миллиарда рублей. Однако в мэрии отмечают, что проект не смогут разработать, пока полигон является действующим.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что в регионе планируют построить четыре мусорных полигона.

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