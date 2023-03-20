В Новосибирской области планируют построить четыре мусорных полигона

В Новосибирской области планируют построить 4 мусорных полигона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области планируют построить 4 мусорных полигона по концессии. Проекты постановлений опубликованы на сайте электронной демократии.

Создать мусорные полигоны планируют в четырех областных районах. В Тогучинском районе на его строительство потратят около 390 миллионов рублей, в Каргатском — около 573 миллионов, в Татарском — около 630 миллионов. Больше всего средств планируют потратить на строительство полигона в Куйбышевском районе — около 829 миллионов рублей. Срок службы каждого из них составит 25 лет.

Напомним, что в апреле 2023 году начнут ликвидацию двух мусорных полигонов: в Пашино и в Барабинске. Также планируется их рекультивация. Завершить работы должны до конца 2024 года.

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