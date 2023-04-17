Прощай, ковид! В Новосибирской области снимут все ограничительные меры из-за коронавируса

В Новосибирской области не будут продлевать режим повышенной готовности. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области перестанут продлевать режим повышенной готовности из-за коронавируса после 30 апреля. Такое заявление сделал губернатор региона Андрей Травников в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

Глава поручил министру здравоохранения Константину Хальзову донести информацию до больниц и поликлиник. Травников также отметил, что общие профилактические меры на территории региона в последнее время проводятся без необходимости режимных мер.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что в метро сняли с сидений предупреждающие наклейки о соблюдении дистанции между пассажирами.

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