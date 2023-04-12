В новосибирском метро исчезли коронавирусные предупреждения о соблюдении дистанции

В Новосибирском метрополитене исчезли предупреждения о соблюдении дистанции между пассажирами. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирском метрополитене с сидений в вагонах убрали наклейки, предупреждающие о соблюдении дистанции в полтора метра. Пассажиры должны были садиться через одно место – правда, в час пик режим мало кто соблюдал.

– Было постановление губернатора об изменении режима – выполнили. Метрополитен сам такие вещи не делает, только в случае указаний, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе метро на вопрос о том, когда и почему наклейки сняли.

Последнее постановление о снятии ограничительных мер Андрей Травников подписывал летом прошлого года. После этого наклейки все также оставались на своих местах. Горожане заметили их исчезновение буквально недавно.

При этом оперштаб Новосибирской области перестал публиковать статистику по заболевшим коронавирусом еще в декабре прошлого года.

Несмотря на общее снижение интереса к коронавирусу, Роспотребнадзор по Новосибирской области продолжает регулярно напоминать, что меры профилактики остаются необходимыми. В местах массового скопления людей нужно носить одноразовые медицинские маски, чаще мыть руки, проводить влажную уборку и проветривать комнаты, а также избегать физических контактов с болеющими людьми.

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